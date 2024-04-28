أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من إبريل 2024، موضحة أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافيء على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

سقوط أمطار رعدية

وأضافت الهيئة، أن هناك استمراراً لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

القاهرة 31 18

الاسكندرية 24 17

بنها 31 18

كفر الشيخ 30 17

طنطا 30 17

الاسماعيلية 31 16

شرم الشيخ 33 24

شبين الكوم 31 17

المنصورة 31 18

دمياط 24 17

السويس 30 15

المنيا 32 17

اسيوط 33 18

سوهاج 34 21

قنا 36 23

الاقصر 37 23

اسوان 37 24

الوادي الجديد 35 20

بني سويف 32 18

الفيوم 32 18