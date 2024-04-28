الأحد 28 أبريل 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة قرى غرب جنين

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من القرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة.

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وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية، فيما شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة وسط إطلاق القنابل الضوئية دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وقد واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي، بعد أن استولت على مغسلة وحولتها إلى نقطة عسكرية.

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