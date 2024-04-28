الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المحكمة الجنائية الدولية صداع فى رأس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

تعد المحكمة الجنائية الدولية صداع فى رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى هذه الأيام، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بنيامين نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه وذلك بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة. 

صحيفة "معاريف" العبرية أفادت، نقلاً عن مصادر، بأن نتنياهو بذل في الأيام الأخيرة جهودًا كبيرة لمنع مثل هذا التطور للأحداث.

txt

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

txt

شنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة قرى غرب جنين


ويُزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أجرى محادثات هاتفية عدة في محاولة لتحقيق أي نتيجة إيجابية بشأن هذه القضية، بما في ذلك الضغط غير المباشر على الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، وفقًا لما ذكرته الصحيفة. 
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب افتراض الصحيفة، في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين.


وقد أدلى نتنياهو الخميس الماضي ببيان رسمي بشأن الإجراءات المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مؤكدا أنه لن يسمح بأي محاولات من قبل هذه الهيئة "لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس".

وبحسب رئيس الوزراء، فإن التهديد باعتقال العسكريين والمسؤولين في "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" التي تمثلها إسرائيل "سيخلق سابقة خطيرة" على نطاق عالمي.

مواد متعلقة

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

شنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة قرى غرب جنين

مجموعات أفريقيا للطائرة .. سيدات الجمارك الكيني يتفوقن على بطل جزر ريونيون

بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. بطل الجزائر يتفوق على نظيره السنغالي

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد

أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأحد

العراق ليس بخير يا أبي .. رغد صدام حسين تبدأ نشر مذكرات والدها الخاصة في المعتقل الأمريكي
الجريدة الورقية