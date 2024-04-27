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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف سبب ظهور العاصفة الترابية الحمراء في أسوان (شاهد)

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

 أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة نوهت أكثر من مرة لوجود عاصفة ترابية في المحافظات الجنوبية، خصوصًا محافظة أسوان.

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 المحافظات الجنوبية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي:

 أضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير، مذيعتا برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحافظات الجنوبية تتأثر بمنخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى انتشار كتل هوائية رطبة قادمة من البحر الأحمر.

 وتابعت: «بجانب المنخفض السوداني الموسمي، هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى إلى سقوط أمطار رعدية ووجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأترة مما تسببت في تدهور الرؤية الأفقية.

 وأوضحت، أن سبب ظهور العاصفة الترابية الحمراء في أسوان يعود إلى ارتفاع نسبة الرياح ووجود كمية من الأتربة والرمال في حركة الرياح التي تشهدها هذه المحافظات الجنوبية.

 وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد استقرارًا نسبيًا في أسوان، كما أن مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر تشهد أمطارًا رعدية قد تصل إلى حد السيول في المناطق الجبلية.

 وأردفت، أن منخفضًا سيؤثر على شبه الجزيرة العربية، موضحة أن الخلايا الرعدية هي عبارة عن السحب الرعدية، وتتميز بالقوة وتتمركز في مناطق جبلية.

 

حالة الطقس تشهد عادة تقلبًا في الظواهر الجوية:

 أشارت إلى أن حالة الطقس تشهد عادة تقلبًا في الظواهر الجوية، كما أن هناك ارتفاع درجات الحرارة بين درجة لدرجتين على المناطق كافة خلال الأيام المقبلة، كما أن الطقس يكون معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا.

 ونوهت إلى وجود نشاط الرياح يؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما أن المحافظات الجنوبية تشهد أمطارًا رعدية قد تصل إلى حد السيول، لافتة إلى أن محافظات القاهرة لن تشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الحالي. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 31، الصغرى 18

الوجه البحري: العظمى 31، الصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23، الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24، الصغرى 18

وسط سيناء: العظمى 24، الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 17

جنوب سيناء: العظمى 38، الصغرى 23

سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23
 

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