موعد صلاة الفجر اليوم الاحد بعد تطبيق التوقيت الصيفي

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن موعد صلاة الفجر اليوم الاحد وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفي ليل الجمعة الماضية على كافة مستوى الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق.



وقد تم تغيير الوقت بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة ليبدأ التوقيت الصيفي على كافة المحافظات حتى آخر خميس في شهر سبتمبر المقبل.

ومع تغيير الوقت وتقديم الساعة 60 دقيقة، تتغير مواعيد الصلاة على كافة المحافظات على مدار اليوم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي مواعيد صلاة الفجر اليوم الاحد في المحافظات كالاتي:

موعد صلاة الفجر في القاهرة 4:41 ص

موعد صلاة الفجر في الاسكندرية 4:43 ص

موعد صلاة الفجر في طنطا 4:40 ص

موعد صلاة الفجر في الزقازيق 4:39 ص

موعد صلاة الفجر في المنصورة 4:38 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط 4:49 ص

موعد صلاة الفجر في بني سويف 4:44 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا 4:48 ص

موعد صلاة الفجر في قنا 4:45 ص

موعد صلاة الفجر في أسوان 4:49 ص

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ 4:39 ص

موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ 4:35 ص

موعد صلاة الفجر في الاسماعيلية 4:36 ص

موعد صلاة الفجر في 4:28 ص