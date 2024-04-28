مصرع شاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة

لقي شاب مصرعه، أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة بدراجة نارية أثناء غلقه، في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بإصطدام قطار أثناء عبوره مزلقان محطة قليوب المحطة بشاب بدراجته النارية أثناء غلق المزلقان.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشاب "إسلام س أ"، 33 سنة، أثناء عبوره بدراجته النارية مزلقان منطقة قليوب المحطة بمدينة قليوب، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.