نوكيا تطلق أول خط يحمل علامة HMD التجارية للولايات المتحدة

تطلق شركة Human Mobile Devices Global هاتف HMD Vibe في الولايات المتحدة.

يقال إن HMD Vibe قادر على الاستمرار لمدة يومين بين الشحنات.

سيكون الهاتف متاحا بسعر 150 دولارا.

بعد كل التسريبات والشائعات، تعلن شركة Human Mobile Devices (HMD) Global عن أول هواتفها الذكية التي تحمل علامة HMD. بينما يحصل بقية العالم على HMD Pulse، تحصل الولايات المتحدة على HMD Vibe.

الهاتف الذكي الجديد من صانع نوكيا هو جهاز على مستوى الميزانية يعمل على معالج Snapdragon 680. إلى جانب ذلك، تحصل على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ودعم بطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

يتم تشغيل هذا بواسطة بطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعي الشركة أنها يمكن أن تستمر لمدة يومين بين الشحنات. على الرغم من أن عمر البطارية يبدو مثيرًا للإعجاب، إلا أنه لا ينبغي أن تتوقع أن يتم شحن البطارية بسرعة كبيرة لأنها تدعم سرعة شحن تبلغ 10 وات.

من الخارج، يتميز الهاتف بشاشة متواضعة بحجم 6.56 بوصة بدقة HD+. مع هذه الشاشة، ستحصل على معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وما يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع من السطوع.

بالانتقال إلى الكاميرا، توجد كاميرتان خلفيتان وكاميرا مثقوبة في الجزء العلوي الأوسط في الأمام. تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل وتنضم إليها كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل في الخلف. وفي الوقت نفسه، كاميرا السيلفي عبارة عن عدسة بدقة 5 ميجابكسل. تدعم هذه الكاميرات التصوير بتقنية HDR والذكاء الاصطناعي وتحسين لون البشرة.

لا داعي للقلق كثيرًا بشأن حماية هذا الجهاز. يتمتع بتصنيف IP يبلغ 52، مما يعني أنه محمي من الغبار ويمكنه التعامل مع الرش المباشر حتى 15 درجة من الوضع الرأسي.

بالإضافة إلى كل هذا، يشتمل الهاتف على تقنية Bluetooth 5.0 واتصال 4G وميزة فتح القفل بالتعرف على الوجه.

سيكون HMD Vibe متاحًا في شهر مايو مقابل 150 دولارًا. يمكنك شراء الهاتف من HMD.com ومن متاجر التجزئة الكبرى، بما في ذلك Amazon وBest Buy.