نجم الزمالك السابق: "لا تذبحوا شيكابالا" وغيابه عن نهضة بركان مؤثر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق إن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق عن القلعة البيضاء مؤثر خاصة أنه قائد داخل الملعب وخارجه.

أضاف إمام خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني:" شيكابالا من أهم اللاعبين المؤثرين في الزمالك وكنت أتمني تواجده في اللقاء النهائي أمام نهضة بركان المغربي".

تابع حازم إمام:" أتمني ألا نتحامل علي شيكابالا والجمهور ما يذبحوش في المباريات الغير موفق فيها".

وواصل:" مطلوب من الزمالك الحذر الدفاعي في مباراة نهضة بركان والتأمين من البداية من أجل الخروج بنتيجة ايجابية".

وتمنى حازم إمام تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الكونفدرالية وإسعاد جماهير القلعة البيضاء.