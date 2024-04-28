التموين: الحكومة تتدخل لضبط أسعار 7 سلع ولجنة دائمة للمراقبة (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تشكيل لجنة دائمة لمراقبة الأسعار، موضحًا أن الدولة تدخلت لضبط أسعار 7 سلع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن الدولة وضعت أطرا للأسعار مع القطاع الخاص الممثل في الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات والوزارات ذات الصلة.

وأكد أن الجمارك أفرجت عن سلع ومدخلات الإنتاج صلت ما يقرب إلى 8 مليار دولار منها الأعلاف، وزاد حجم المعروض في السوق من سلع أساسية واستراتيجية، وبدأت الأسعار في الانخفاض.

وقال إن عدد المحاضر والمخالفات في انخفاض خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أن سعر الزيت الخليط انخفض قيمته من 101 جنيه إلى 65 جنيها، وانخفاض في أسعار الأجبان والألبان بنسبة 15%.

أسعار الخبز السياحي

وأشار إلى أن استجابة السوق لأسعار الخبز السياحي الجديدة ستأخذ بعض من الوقت، موضحًا أن تقييم التجربة بعد 24 ساعة من توجيهها غير منصف لكن لا بد أن ننتظر فترة أكبر لتقييم هذا التوجيه.

وأوضح أن هناك 32 ألف مخبز تمويني و8 آلاف مخبز سياحي والكم كبير، مؤكدا أن هناك استقرار كبير في أوزان وأسعار الخبز الجديدة، إضافة إلى المتابعة عن كثب من خلال غرفة عمليات الوزارة ولقاءات دورية في هذا الشأن، مضيفا أن عدد مفتشي التموين ضئيل مقارنة بما هو مطلوب.