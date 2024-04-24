صندوق النقد الدولي يدشن مكتبه الإقليمي في السعودية

دشن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، مكتبه الإقليمي في المملكة العربية السعودية، وجاء التدشين على هامش مؤتمر "السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية في مدينة الرياض.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مارس الماضي، على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وزارة المالية السعودية قد وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مؤخراً، إن "مكتبنا الجديد في الرياض يعمل على تعزيز وجودنا وشراكاتنا مع المؤسسات العربية".

وتعكس هذه الخطوة مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة وأحد أبرز اقتصادات مجموعة العشرين.

وتعد المكتبة هي عبارة عن مجموعة مكتبة صغيرة (متنقلة) تحتوي على مجموعة واسعة محدثة من أكثر من 100 منشور حول الموضوعات الصحية الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة وإدارة الطوارئ / الكوارث، والكتيبات العملية، والمبادئ التوجيهية وكتيبات التدريب. تهدف هذه المكتبة المتنقلة إلى الوصول إلى المناطق النائية ، وتزويد العاملين الصحيين على جميع المستويات بأدوات الاستعداد والتعامل مع القضايا المتعلقة بالصحة العامة وحالات الطوارئ.

واصلت المكتبة دعمها لمكتبة Red Trunk لحالات الطوارئ ، بالتعاون مع برنامج الطوارئ والتأهب والعمل الإنساني من خلال الانتهاء من عملية الاستعدادات لـ 17 مكتبة من مكتبات Red trunk حتى تكون جاهزة للإرسال إلى المكاتب القطرية في أوائل عام 2012.

خزانة الكتب الحمراء

صورة لخزانة الكتب الحمراء التي تبدو كأنها علبة معدنية حمراء كبيرة مغلقة مكتوب عليها خزانة الكتب الحمراء للطوارئ على أعلى العلبة وشعار منظمة الصحة العالمية واضح على جانبهاما هي خزانة الكتب الحمراء؟

خزانة الكتب الحمراء هي مجموعة المكتبات التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الكتب التقنية حول الموضوعات المتعلقة بالصحة العمومية وإدارة الكوارث. ولقد طُوِّرَت المكتبة لاستخدامها في حالات الطوارئ. وتهدف المكتبة إلى الوصول إلى المناطق النائية، وتوفير الكوادر الصحية على جميع المستويات مع الأدوات اللازمة للاستعداد للقضايا المتعلقة بالصحة العمومية والطوارئ، والتعامل معها. هذه المكتبة الصغيرة مثالية للعاملين في المجال الصحي في المناطق النائية إلا أنها ذات قيمة أيضاً لجميع المهنيين الصحيين العاملين في الطوارئ. وهي توفر الأدوات الأساسية والتوجيه اللازم للتخطيط والإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ المعقدة أو الكوارث الطبيعية.

خزانة الكتب الحمراء

مستودع تقني

تفيد خزانة الكتب الحمراء كمستودع تقني للمطبوعات المتعلقة بالصحة العمومية الأساسية وإدارة الطوارئ لاستخدامها إما كمرجع سريع أو ليناء القدرات في المناطق المنعزلة. وهي تحتوي على ما يزيد عن 100 منشور حول الموضوعات الصحية الأساسية المتعلقة بإدارة الطوارئ، والكتيبات والدلائل الإرشادية العملية، والكتيبات التدريبية، ومطبوعات منظمة الصحة العالمية. وتشمل أيضاً سائر مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، ووكالات الأمم المتحدة، وسائر المنظمات المختلفة.