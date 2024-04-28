الشباب والرياضة تنفذ برنامج "علمني حرفه" بالمنيا وبني سويف

نفذت وزارة الشباب والرياضة برنامج "علمني حرفه" بمحافظتي المنيا وبني سويف، بمشاركة ٥٠ مستفيد " شباب وفتيات " من أبناء محافظات المنيا وبني سويف ( إقليم شمال الصعيد ) في المرحلة السنية من (١٨ - ٤٠) سنة.

يأتي ذلك في اطار اهتمام الوزارة بنشر ثقافة العمل الحر للشباب و الإهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب بالمحافظات، ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد اعمال في المستقبل القريب، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء علي البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

وتم تنفيذ البرنامج بمركز شباب ماقوسه بمحافظة المنيا وتم التدريب على حرفة " اعمال الدهانات " لذوي الهمم بالتعاون مع مكتب قادرون بإختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، كما تم تنفيذ البرنامج بمركز شباب منقريش بمحافظة بني سويف وتم التدريب على حرفة " الإكسسوار ".





