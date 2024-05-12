تصريحات الرئيس السيسي وسلطان البهرة خلال افتتاح مسجد السيدة زينب

السيدة زينب، أم العواجز، الكريمة، جميعها ألقاب اختصت بها أخت الحسن والحسين حفيدة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ يمتاز مسجدها وضريحها براحة وسكون ما يجعلها مقصد العشاق من داخل مصر وخارجها.

وافتتحت الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان البهرة، صباح اليوم، مسجد وضريح السيدة زينب، بعد تجديدها، لتفتح عقيلة بني هاشم ذراعيها أمام الزوار مُرحبة بمريديها من أرجاء المحروسة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أبرز تصريحات الرئيس السيسي وسلطان البهرة في افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب.

تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح مسجد السيدة زينب

آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا في مصر الأمن والأمان المنشود وده من فضل ربنا عليها.

ممكن محافظة القاهرة تعوض الناس عن بعض المساكن اللى ظروفها كانت موجودة جانب المساجد دي.

عندنا خطة كبيرة أوي لتطوير مساجد آل البيت، وأيضًا الصحابة الذين جاءوا إلى مصر ومساجد الصالحين.

الرئيس السيسي لسلطان البهرة: مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة ولها دلالة كبيرة أوي على حب أهل البيت والبذل من أجلهم.

تصريحات سلطان البهرة في افتتاح مسجد السيدة زينب

أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

السيدة زينب لها مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة.

السيدة زينب شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين، واختارت أرض مصر سكنا.

السيدة زينب قالت: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً.

أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة.

يبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء.

أشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب.