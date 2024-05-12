طلعت يوسف يقترب من خلافة تامر مصطفى في مودرن فيوتشر ( خاص )

توصلت إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس لإتفاق نهائي مع المخضرم طلعت يوسف لتولي منصب المدير الفني لفريق الاول بالنادي خلال الفترة المقبلة خلفاً لتامر مصطفى.

وكشف مصدر لبوابة الوفد الإلكترونية عن إقتراب طلعت يوسف بشكل كبير من تولى المهمة الفنية لفريق مودرن فيوتشر بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة ورغبة إدارة النادي في الاطاحة بتامر مصطفى.

وجاءت خطوة فسخ التعاقد مع تامر مصطفى بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية محلياً بجانب الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية امام الزمالك.

ويستعد مودرن فيوتشر للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع طلعت يوسف عقب توقيع العقود بشكل رسمي اليوم .

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في مباراته الماضية امام البنك الأهلي ليتراجع الفريق للمركز 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة فقط .