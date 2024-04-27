الخليج بقيادة محمد شريف يسقط أمام النصر في الدوري السعودي

فاز النصر بصعوبة على الخليج بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الخليج في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز الإسباني إيمريك لابورت مدافع فريق النصر هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح العالمي في الدقيقة 68 عبر رأسية سكنت الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي محمد شريف مهاجم الخليج وقدم أداءا جيدا وسجل هدفا في الدقيقة 7 لكنه ألغي بداعي وجود تسلل، و لم ينجح مع فريقه بتحقيق الانتصار وقرر المدرب استبداله في الدقيقة 82، وشارك بدلا منه عبدالله السالم.

موقف النصر والخليج في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:



بتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 71 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يحتل الخليج المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.