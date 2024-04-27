رونالدو يقود النصر أمام الخليج بالدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، عن تشكيل مواجهة العالمي أمام الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة النصر أمام الخليج في التاسعة من من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب محمد بن فهد.

تشكيل النصر أمام الخليج

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: اَل فتيل، إيميرك لابوتي، عبد الإله العمري.

الوسط: سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، بروزوفيتيش، أليكس تيليس.

الهجوم: أوتافيو، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة.