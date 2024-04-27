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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود النصر أمام الخليج بالدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، عن تشكيل مواجهة العالمي أمام الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة النصر أمام الخليج في التاسعة من من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب محمد بن فهد.

تشكيل النصر أمام الخليج

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: اَل فتيل، إيميرك لابوتي، عبد الإله العمري.

الوسط: سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، بروزوفيتيش، أليكس تيليس.

الهجوم: أوتافيو، عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة.

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