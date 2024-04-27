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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره النصر مساء اليوم السبت ، ضمن لقاءات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج.. رونالدو في الهجوم

ويواجه الخليج نظيره النصر في التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير محمد بن فهد (الدمام).

تشكيل الخليج المتوقع

حراسة المرمى : إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع : سعيد ال حمسل – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو.

وسط الملعب : وو يونج جانج – بندر المطيري – عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم : محمد شريف – فابيو مراتنيز – خالد ناري.

يحتل النصر المركز الثاني في بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 35 نقطة .

يذكر أن النصر حقق الفوز على الخليح بنتيجة هدفين دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في الدور الأول ضمن منافسات الدوري السعودي.


 

 

 

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