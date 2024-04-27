محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره النصر مساء اليوم السبت ، ضمن لقاءات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويواجه الخليج نظيره النصر في التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير محمد بن فهد (الدمام).

تشكيل الخليج المتوقع

حراسة المرمى : إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع : سعيد ال حمسل – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو.

وسط الملعب : وو يونج جانج – بندر المطيري – عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم : محمد شريف – فابيو مراتنيز – خالد ناري.

يحتل النصر المركز الثاني في بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 35 نقطة .

يذكر أن النصر حقق الفوز على الخليح بنتيجة هدفين دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما في الدور الأول ضمن منافسات الدوري السعودي.



