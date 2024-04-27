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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يصعد لنهائي كأس مصر للطائرة ويضرب موعداً مع الزمالك

الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي

صعد الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على حساب نظيره بتروجت بنتيجة 3- صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت.

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-13، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-16.

وأشاد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني، بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة، ثم التأهل إلى نهائي البطولة وإظهار رغبة قوية في استعادة لقب الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر غدًا على صالة العاصمة الإدارية.

 

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