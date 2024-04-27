مياه الفيوم تنظم حملات طرق أبواب بقرى مشروعات توسعات الصرف الصحي

قام فريق المكون المجتمعى بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ حملات لطرق أبواب بقرى قصر رشوان وابوشنب وبنى صالح والبيضا والياس ومنشأة طنطاوى والسعيدية وطحاوى وهويدى بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الاوروبي .

وأكد "النجار" أن الهدف من تنفيذ مثل هذه الحملات هى تعريف المواطنين بهذه القرى بموعد بدء الحفر والتعاون الفعال والبناء مع الشركات المنفذة وازاله اى معوقات تعوق اعمال التنفيذ والابتعاد عن أماكن الحفر والتواجد بجوارها خاصة الأطفال حفاظا على حياتهم من الخطر بجانب المشاركه الإيجابية من جانب الأهالى فى التواصل المباشر مع القائمين على التنفيذ وتعريفهم بطرق وآليات الشكاوى فى حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بالحفر والتى تتمثل فى رد وإعادة الشيء لأصله وذلك من خلال المقابلات الشخصية مع المواطنين ولصق بوسترات بالاماكن العامه والشوارع الرئيسية ودور العبادة حتى تكون هذه الأسماء وأرقام التليفونات متاحه للجميع فى حالة وجود اي اسئلة او استفسارات تتعلق بأعمال التنفيذ

توصيل المياة للاسر الفقيرة..

وفى وقت سابق اعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أنه تم توصيل خدمه مياه الشرب لأكثر من 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع 50 جمعية أهلية ومؤسسة خدميه داخل الفيوم لتوصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية والغير قادرة على دفع قيمه مقايسات المياه .

و أشاد رئيس الشركة بالتعاون المثمر والبناء مع منظمات المجتمع المدني داخل المحافظة ومساهمتها الفعاله في رفع العبء عن كاهل الأسر البسيطه ومساعدتهم في دفع قيمه توصيلة مياه الشرب دون أن تتحمل هذه الأسر أى مبالغ مالية هذا بجانب الدور المجتمعى الملقى على عاتق الشركه إتجاه أهالينا فى تخفيف الأعباء المالية الخاصة بالمقايسات من خلال توقيع البروتوكولات مع الجمعيات الأهلية العامله في مجال توصيلات مياه الشرب وتذليل كافة العقبات حتى يكون هناك سهوله ويسر فى الوصول لهذه الأسر من جانب إدارة المشاركه المجتمعية بالشركه وإجراء المعاينات على أرض الواقع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه طبقا لبنود البروتوكول الموقع والشروط الواجب توافرها لتوصيل مياه الشرب.

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