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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل السلبي يحسم موقعة يوفنتوس وميلان

ميلان ويوفنتوس
ميلان ويوفنتوس

انتهت مواجهة يوفنتوس أمام نظيره ميلان بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

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شهدت المباراة سيطرة شبه نسبية من جانب لاعبي يوفنتوس على مجريات شوطي المباراة الأول والثاني، لكن دون خطورة على مرمى حارس الميلان.

ووصل ميلان للنقطة 70 في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الجاري، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث بـ 65 نقطة.

وكان إنتر ميلان قد توج بالدوري الإيطالي للموسم الجاري، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلان في الجولة الماضية بالكالتشيو. 

وكان ميلان قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: يونس موسى، ماتيو جابيا، مالك ثياو، فلورينزو.

الوسط: ياسين عدلي، تياني ريندرز.

خط الوسط الهجومي: كريستيان بوليسيتش، روبن تشيك، رفائيل لياو.

الهجوم: جيرو.          

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