أسامة كمال: هناك أساطير عشناها وشوفنها تتهاوى أمامنا يومي 6 و7 أكتوبر

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، إن هناك أساطير اتقالت لنا وعشناها وشوفنها تتهاوى أمامنا في مرة 6 أكتوبر ومرة أخرى في 7 أكتوبر ومرات أخرى عديدة، مشددًا على أن الأمر ليس بطولة لكنه فكر وتفكير وعمل ومثابرة.

تعليق مهم من الإعلامي أسامة كمال:

ووجه أسامة كمال، خلال تقديم برنامج مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، رسالة للجميع، :"لا تصدق أن الجبل مرتفع ولا يمكن تسلقه وهذا ليس صحيح".

وكان بدأ الإعلامي أسامة كمال، حلقة اليوم من برنامجه "مساء دي أم سي"، بمقولة للفيلسوف والطبيب الدكتور مصطفى محمود، :"نحن مصنوعون من الفناء.. ولا ندرك الأشياء الا في لحظة فنائها نشعر بثروتنا حينما تفر من يدنا ونشعر بصحتنا حينما نخسرها ونشعر بحبنا عندما نفقده"، موضحًا أن هذا الكلام صحيح جدًا وحقيقي ومهما كان الحمد كل الحمد والشكر غير كافي.

وشدد على أن أسوء ما يصيب الإنسان أن يفقد شهيته في القول والضحك وإظهار ردات الفعل، قائلًا: "متعبرهمش لما يكذبوا عليك متهتمش بيهم لما يحاول يوقعوك وابحث عن النعم اللي بين أيدك.. هما مش هيبطلوا وانت لازم متتوقفش عندهم".

وأوضح أنه لابد أن نبحث عن الأفضل لأننا أفضل ونتمسك بابتسامة الأمل حامدين شاكرين، مشددًا على أنه نحتاج أن نكون أكثر حمدًا لله ونبحث عن الأفضل لنا ولأسرتنا.

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن هناك العديد من العمليات الصعبة التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة ولابد من وصول المساعدات والإمدادات الطبية إلى القطاع لتسهيل تلك هذه العمليات، موضحًا أن جراحات العظام عندما تتم في الظروف الطبيعية تستوجب فترة من الاستشفاء وليس علاج بسيط، وهي عملية في منتهة الصعوبة.

مستشفيات قطاع غزة



وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن العمليات الطبية التي تجرى في مستشفيات قطاع غزة مفزعة ومفجعة وهي عمليات في منتهى الصعوبة، مؤكدًا أن المأساة في قطاع غزة مفجعة وصعبة جدًا.