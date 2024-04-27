إطلاق تيار "المحامين المستقلين" لمتابعة اداء النقابة

أعلن عدد من المحامين الحاصلين على نسب أصوات مرتفعة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الأخيرة -دون الفائزين-، تشكيل تيار "المحامين المستقلين".

ويضم التيار في عضويته كلا من: الدكتور أيمن عطالله، مقدم برنامج الافوكاتو، وخلف شعيب، المحامي السكندري، وعيد الخطيب، أمين صندوق نقابة محامي كفر الشيخ، والهيثم تيسير، أمين نقابة محامي البحيرة، وسامح محمد مريت، نقيب محامي الخانكة.

ووفق بيان الإطلاق فإن التيار يهدف إلى متابعة الأداء النقابي سواء في النقابة العامة أو الفرعيات، وكذلك نشر الوعي النقابي بين أعضاء الجمعية العمومية وحث الشباب على الاحتكاك به.

وأشار: نحسب أنفسنا من المعارضة النقابية دون أي مواقف مسبقة.. سنعارض حينما يحيد المجلس عن الصواب وسنؤيد حينما يلتزم بذلك، وسوف نحرص على الاستجابة لنبض الجمعية العمومية وأن نكون انعكاسا صادقا لمواقفها.

وأكد التيار أنه سوف يسعى في الفترة المقبلة إلى ضم عناصر جديدة لتشكيله ممن لهم ثقل ووجود وفاعلية بين أعضاء الجمعية العمومية، وأنه سوف يحتك بكل القضايا النقابية من موقف مساند فقط لرغبات وآمال ومصالح أعضاء الجمعية العمومية.