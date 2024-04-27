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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس أمام ميلان بالدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، عن تشكيل مواجهة ميلان، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة يوفنتوس أمام ميلان في تمام السابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها استاد السيدة العجوز.

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

ويحتل ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث بـ 64 نقطة.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان نجح في التتويبج ببطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الفوز على ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.

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