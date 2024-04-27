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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتعادل أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ليفربول ووست هام
ليفربول ووست هام

انتهت مواجهة ليفربول أمام نظيره وست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم جارود بوين في النتيجة لوست هام يونايتد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أندرو روبرتسون لليفربول في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وتقدم الريدز في المباراة عن طريق اللاعب ألفونسو أريولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني واللقاء، بينما تعادل اللاعب ميكائيل أنطونيو في الدقيقة 77 للشواكيش الإنجليزية، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وشهدت المباراة دخول الدولي المصري محمد صلاح في مشادة قوية مع مدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك بسبب تأخر اللاعب في النزول بعدما كانت المباراة على مشارف النهاية.

بهذه النتيجة يحصل ليفربول على نقطة واحدة، ليرتفع للنقطة 75 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما جاء وست هام يونايتد في المركز الثامن بـ 49 نقطة.

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