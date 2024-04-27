السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل زوجته بعد خنقها

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، البوم السبت، بمعاقبة المتهم " م.م" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "ي.ع." بعد خنقها بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مصرع المجنى عليها بعد التعدى عليها بالضرب ركلا بالاقدام وخنقها.

وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين حيث كانت زوجته المجنى عليها تعايره بعدم الانجاب والعجز الجنسى، وفى يوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المتهم بالتعدى عليها بالضرب ركلا بالاقدام ثم قام بخنقها بيديه حتى فارقت الحياه وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم، ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد لـ3 أشخاص ولمدة عامين لجامعة خردة، لاتهامهم بقتل شخص، وذلك أثناء سرقتهم لأغطية بالوعات الصرف الصحى، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7963 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 2566 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ف ص"، 31 سنة - سائق ومقيم عزبة الأبيض، أبو زعبل الخانكة، القليوبية، "شريف ش م"، 46 سنة وجامع خردة - مقيم بعزبة الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و"نور ش ش"، 19 سنة جامع خردة ومقيم بعزبة فراج الأبيض، أبو زعبل، الخانكة، القليوبية، و"دنيا ح ا"، 25 سنة جامعة خردة، ومقيمة عزبة الباشا، أبو زعبل بالخانكة، القليوبية، لأنهم في يوم 10 / 9 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، من الأول حتى الثالث قتلوا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد جاد الله عبد الظاهر" بأن أتفقوا على ارتكاب جناية السرقة - تالية الوصف - وعقب إتمامها فوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم والجريمة متلبساً بها فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات، وتعدوا عليه بأن أشهروا أداه "سيخ حديدي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات أستقرت ببطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية الحرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا أداة معدة للاستعمال وهي - غطاء بالوعة - المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والتابعة لمرفق الصرف الصحي والتي أنشاتها الحكومة للمنفعة العامة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 216 مكرر ثانياً أ من قانون العقوبات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص سيخ حديدي) دون مسوغ قانوني الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهمة الرابعة أخفت أشياء مسروقة وهي غطاء البالوعة مع علمها من أنها متحصل من جناية السرقة سابقة الوصف على النحو المبين بالأوراق.