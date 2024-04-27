16 مايو.. انطلاق الملتقى التوظيفي لـ"زراعة عين شمس"

تنظم جامعة عين شمس في 16 مايو المقبل، الملتقى التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبري.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.

أهمية الملتقى التوظيفي في زراعة عين شمس

وتأتي أهمية الملتقى التوظيفي السنوي في نسخته الحالية بكلية الزراعة جامعة عين شمس لتوفير فرص العمل وتطوير لمهارات الشباب، وتنفيذاً لرؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي .

ويهدف الملتقى التوظيفي لكلية الزراعة جامعة عين شمس إلى إتاحة العديد من الفرص للتوظيف والتدريب للإعداد والتأهيل لسوق العمل.

يقوم على تنسيق وتنظيم فعاليات الملتقى التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس، وهم: نبيل نصر مدير إدارة التوظيف بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتورة نجلاء محمد عبيد، مدير البرامج الجديدة بالكلية، والدكتور دينا أحمد علي، باحث بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة هبة نور الدين محمد منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور سماح هاشم، منسق مشروع التخرج مهندس أسماء سعيد مهندسة زراعية.