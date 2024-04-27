مصرع شخصين في انقلاب سيارة محملة بالأسماك بالفيوم

لقي شخصين بالفيوم مصرعهما اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمله ب أسماك ، بمصرف زراعي بقرية تطون بمركز اطسا ، تم انتشال الجثتين ونقلهما لثلاجة الى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا، بوقوع حادث انقلاب سيارة، وعلي الفور انتقلت اجهزة الامن لمكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالاسماك فى مصرف زراعي بطريق اطسا - الفيوم الزراعي .

وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمود . م ، 47 عاما، سائق ، و احمد . ر ، 40 عاما، عامل ، وتم نقل الجثتين الى مستشفى اطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم رفع السيارة من الترعة وإزالة آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق أمام المارة والسيارات مرة أخري، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت اليابة العامة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب مواطن بالفيوم إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله بمنطقة درب الطباخين بمدينة الفيوم، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بسقوط مواطن من شرفة منزله بالطابق الثالث بمنطقة درب الطباخين بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة المواطن بكسور متعددة، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث اخر اليوم لقي مواطن بالفيوم مصرعه في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق تطون- حشمت -اطسا ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع الحادث بطريق تطون - حشمت، قبل المرور ووجود جثة لمواطن، بمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.