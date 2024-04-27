معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي "سفراء التميز"

ينظم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبى لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، تحت شعار "سفراء التميز"، خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

تفاصيل برنامج سفراء التميز في معهد إعداد القادة

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا البرنامج يسهم في توفير التدريب على المهارات العلمية المحددة التي يحتاجها معاونو أعضاء هيئة التدريس أثناء سفرهم للخارج.

وأشار مدير معهد إعداد القادة إلى أهمية تزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتمثيل مصر بالخارج بشكل مشرف، نظرًا للدور الكبير الذي يحققه أعضاء هيئة التدريس في تحقيق التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج سفراء التميز في معهد إعداد القادة العديد من المحاضرات المتنوعة، منها محاضرة بعنوان "الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات"، وأخرى عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ومحاضرة بعنوان الحقوق المالية الخاصة بإدارة البعثات، وأيضًا محاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

كما يتضمن برنامج تدريب سفراء التميز في معهد إعداد القادة ورشة عمل أونلاين عن المكاتب الثقافية بالخارج، وورش عمل ذاتية عن التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق.



ويسعى معهد إعداد القادة إلى أن يكون ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم برامج وخدمات معنية بأعداد وتطوير قادة الغد لمصر والعالم من خلال برامجه وأنشطته المتنوعة.

ويعتمد معهد إعداد القادة على برامج مختلفة تحقق الأهداف الخاصة به وتنقسم برامج المعهد إلي ثلاثة برامج أساسية يتكون كل منها من برنامج أساسي (Basic program) وبرنامج متقدم (Advanced program) حيث تستطيع الفئات المستهدفة الحصول على البرنامج الأساسي سواء في معهد إعداد القادة أو عن طريق أحد نماذج المحاكاة للمعهد، وبنهاية كل برنامج يتم إجراء استبيان أو التحليل العلمي لمعرفة نقاط القوة والضعف.