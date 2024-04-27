خبير تكنولوجيا يحذر الآباء من مخاطر الدارك ويب (فيديو)

حذَّر المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، من «الدارك ويب» أو عالم الإنترنت المظلم والخفي والذي تكثر عليه الجرائم، معرفاً ما هو الـ Deap web ولماذا سُمي كذلك.

وقال «طارق» خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّه لتوضيح ما هو الدارك ويب، يمكننا تخيل أن عالم الإنترنت مثلث وعلى رأس هذا المثلث 4 إلى 6% من الإنترنت السطحي ما نستخدمه وعليه الشبكات والمواقع العالمية التي نتصفحها بسهولة، بينما في منتصف المثلث يوجد الديب ويب ويشكل 90% من الإنترنت تحت «الإنترنت السطحي».

الديب ويب البداية للعالم الخفي للإنترنت

وتابع: «الديب ويب البداية للعالم الخفي للإنترنت وبه جميع البيانات المُسربة والسجلات ويتم عرضها أولاً عليه ويتضمن بيانات حساسة لبعض كبار الشخصيات، أما أعمق ما في الإنترنت هو الجزء الأخير من المثلث وهو موضوعنا: الدارك ويب».

الدارك ويب عالم الجريمة الخفي الأخطر على شبكة الإنترنت

واستطرد: «الدارك ويب أو عالم الجريمة الخفي هو الأخطر على شبكة الإنترنت وهو باقي هذا المثلث، أي نسبته تشكل 4% من الإنترنت الكامل ويتضمن حوالي 3 آلاف موقع في غاية الخطورة، وتتم فيه العمليات المحظروة وغير الشرعية والتي تصل لحد تجارة الأعضاء وتأجير البشر لأغراض غير سليمة والمحتوى غير اللائق وتجارة الأسلحة والقتل والرد روم المنطقة الأخضر».

وأكد: «أي مصطلحات سمعتوها لازم تتكلموا فيها مع ولادكم ولابد تبنوا الثقة معهم وحماية ورقابة هواتف الأبناء وفي 2024 لابد متابعة الشات مع أصدقائهم.. مفيش حاجه اسمها خصوصية بينك وبين ابنك في هذا الزمن.. اوعى حد يعارضني لأنه الأبناء ممكن تضيع».

يذكر أن الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، حذر اليوم من مخاطر وأضرار العالم المظلم للإنترنت، ما يُعرف بالـ«دارك ويب» والـ«ديب ويب»، والذي تنتشر به الجرائم والقرصنة، متوجهاً ببعض النصائح لحماية الأطفال من الوقوع في هذا العالم المظلم عند تعاملهم مع شبكة الإنترنت.

قال «هندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّ «الدراك ويب» هو عالم الجريمة الخفي على شبكة الإنترنت وعلى الوالدين حماية الأطفال والمراهقين منه، مضيفاً: «الوقاية خير من العلاج وهناك سبل لحماية أبناءنا علينا اتباعها خاصةً وهذا العمر يتصف بدافع كبير للفضول».

الجيل الحالي جيل الرقمنة

وتابع: «على الوالدين مصاحبة أبناءهم والجيل الحالي هو جيل الرقمنة وعالمهم كله على السوشيال ميديا وبالتالي لابد من بناء ثقة في التعامل معهم وأية مشاكل يواجهونها لابد يحكوها ويتكلموا وأهم من رقابة الأبناء هو التلاحم معهم».