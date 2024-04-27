تدريب ٢٠٣٤ قيادة محلية بالمحافظات على منظومة التصالح علي مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع التدريبى المقبل وهو الأسبوع الـ33من الخطة التدريبية للمحليات والتى ينفذها مركز تدريب سقارة، يشهد تنظيم ٣ دورات تدريبية وهي: دورة "التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصره"، دورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل"، دورة "استلام الاعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي".

التصالح علي مخالفات البناء

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي ، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن الدرات التدريبية والتى ستنطلق في اسبوعه الـ33 والتي يستفيد منها ١٠١ متدربًا من جميع المحافظات، تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

وأفاد وزير التنمية المحلية أن مركز سقارة مستمر في تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحفظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، يستفيد منها 28 متدرب من إدارات التنسيق الحضاري والهندسة والتخطيط العمراني بالمحافظات، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة مفاهيم ومستويات التخطيط والتنمية العمرانية، ومنهجية إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية، والتحديات والقضايا التي تواجهه إعداد المخططات الاستراتيجية، والتعريف بالفرق بين الآثار والتراث والقوانين المنظمة للعمل بها والإدارات المعنية، ومشروع الهوية البصرية لتسويق للهوية المصرية ومبادرات التنسيق الحضاري، ودور الجهاز القومي في الحفاظ علي التراث "المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز"، وحدود وأسس الحفاظ علي المناطق ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلي تعريف دور المحافظات في تعزيز السياحة التراثية، ودور المنظمات الدولية في الحفاظ على التراث الثقافي والمادي، وكيفية احياء الهوية البصرية والطابع العمراني لأقاليم مصر، ومعيار الحفاظ علي الطابع للأحياء بالمدن.

كما ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الـ 33 من الخطة التدريبية دورة تدريبية من خلال أكبر برامج التدريبي والتأهيلي الشامل التي تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات، والتي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، وهي دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل"، مشيراً إلى أن الدورة تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن دورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل" يستفيد منها ٤٥ متدربًا من مديري التخطيط بالمدن والمراكز في 17 محافظة، ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة مدخل الي التنمية المحلية واستثمارات الخطة الاستثمارية بقطاع التنمية المحلية، والتعريف بالوضع الراهن وسلبياته والنتائج المباشرة المتوقعة وتحليل السوق والتقدير المبدئي للتكاليف والمخطط الزمني للمشروع، مع تقييم الاثار البيئية، والاثار الاجتماعية، والتحليل المالي، واهمية الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة الي التعريف بالجدول الزمني والأهداف المرحلية، وهيكل التمويل، وما هي العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التكلفة والمنفعة، وإطار المتابعة والتقييم، والتحديات المحتملة والاجراءات الاحترازية، وكيفية إتخاذ القرار، كما تتناول الدورة نموذج عام لدراسة الجدوى الأولية لمشروعات برامج التنمية المحلية، وتكليف المحافظات بإعداد دراسات جدوي للمشروعات المدرجة لديهم بالخطة، والتعريف بمفهوم إدارة الأصول والهدف منه، والآثار المترتبة لعدم وجود نظام لإدارة الاصول فى الادارة المحلية، والعلاقة بين عملية التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتختتم الدورة بعرض لبعض نماذج المشروعات، وعرض التكليفات من فرق المحافظات المختلفة وابداء الملاحظات.

كما يعقد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الاسبوع الحالي دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري، بالتعاون مع مركز بحوث الاسكان والبناء وكليه هندسه جامعه بنها وقطاع التخطيط والادارة الاستراتيجية بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية مثل هذه الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات وذلك لرفع مهارات وزيادة وعى العاملين بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدورة التدريبية ستتناول كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة والخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق، وأسس إعداد وتجهيز العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الانظمة الكهروميكانيكية والتركيبات الفنية، والأسس والمعايير العامة لتصميم واستلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، واعتبارات تصميم واستلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين، وأنواع الطرق والرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني.

وفي نفس السياق... أشار اللواء هشام آمنة إلي استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الادارة المحلية على كيفية إدارة منظومة التصالح علي مخالفات البناء للأسبوع الثاني على التوالي، والذى بدأ الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أسابيع متتالية حتى الأسبوع الأول من شهر مايو القادم، ويستفيد منه حوالي 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي خلال الأسبوع التدريبي الثاني ٢٠٣٤ متدرباً من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، لافتًا الي أن البرنامج التدريبي يهدف الي حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .