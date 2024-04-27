عاجل
تفاصيل حالة بن غفير الصحية بعد انقلاب سيارته المقاومة تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس وغرب مستعمرة شوميرا
السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الوزراء يكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

البطيخ
البطيخ

 أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

txt

مصر للطيران تكرم " عبد المحسن " على تطوير تقارير الأداء علي برنامج Power bi

 وشدد على أن المنتجات والسلع الزراعية كافة المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من الهيئات الرقابية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية كافة، وناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مواد متعلقة

مصر للطيران تكرم " عبد المحسن " على تطوير تقارير الأداء علي برنامج Power bi

السبكي يشارك في إعلان الاستراتيجية الأممية للتغطية الصحية الشاملة

اليوم.. صدام قوي بين الجونة والاتحاد السكندري بدوري نايل

كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان
الجريدة الورقية