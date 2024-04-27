الوزراء يكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن المنتجات والسلع الزراعية كافة المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من الهيئات الرقابية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية كافة، وناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.