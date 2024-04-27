مساكن الجبانة بفارسكور.. حياة بطعم الموت

بعد الانتهاء من هدم وتطوير مساكن الايواء بمنطقة ام العلا بمدينة فارسكور دخل صندوق تطوير العشوائيات، فى تحد جديد لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين الذين يسكنون العشوائيات، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

تقع عمارة مساكن الجبانة وسط مدينة فارسكور وتحديدا بجوار المقابر، وكانت تسمي بعمارة الإيواء، ويسكنهما ما يزيد عن 40 أسرة، بمساحة الشقة لا تتخطى 30 متر، وتعيش الأسر حياة صعبة، اجتماعيا وثقافيا، وماديا، وخدميا حتي تم الهدم وتحويل المتضررين الي مدينة الروضة المجاورة لمدينة فارسكور ولم يتم البناء منذ اكثر من 4 اعوام و تم بناؤها في سبعينات القرن الماضي، لإيوء المشردين، أو لأصحاب المنازل المنهارة، بشكل مؤقت، لحين نقلهم إلى منازل أخرى، وهو مالم يحدث، حيث سكنوها وظلوا بها، وتعاقبت الأجيال عليها، حتى أصبحوا يسكنونها بشكل دائم، هم وأبناؤهم وأحفادهم..

وقالعصام صبري بشتو - أحد قاطني المدينة- يعمل العشرات من أبناء شارع الشيخ عبدلله الملقب بمساكن الجبانة، في مهن مختلفة، فمعظمهم عمال باليومية، أو حرفيون، أو سائقون، دخولهم منخفضة، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، وأمام ذلك كله، لم يجد أحد من سكان العمارة التي ازيلت من 4 اعوام ملاذا، سوى مكتب جريدة وحزب الوفد في فارسكور، والذي يعمل على رعاية أبناء العمارة، بشكل مساعدات مادية للعديد من الأسر شهريا، أو مساعدات عينية من بطاطين ومأكولات وأغذية، ورعاية اجتماعية وتثقيفية أيضا.

وأكد أن الارض مازالت فضاء وتم الاستيلاء عليها من قبل إحدى الجمعيات التابعة لشركة الجملة استولت علي اكثر من ٣٠٠ متر من املاك الدولة في عهد الحزب الوطني المنحل بالمدينة.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ازالة الجمعية وبناء عمارتين إيواء 100 شقة أسوة بنموذج ايواء مساكن أم العلا الناجح 100%،؜ حيث إن الشقة تصل ايجار 400 جنيهًا لأسر الأكثر فقرًا.

وفي ذات السياق تقول إيمان أحمد - ربة منزل- إن زوجها لا يعمل وعنده مرض الكبد والسكر والضغط، وعندها طفل مصاب بمرض السكر، وتسكن منذ 22 عاما وتتقاضى معاشًا 480 جنيهًا فقط، وعليها ديون باهظة وإيصالات أمانة، وتحلم بشقة لها ولابنتها وزوجها، ولا تستطيع السكن بالإيجار لأنه لا يوجد دخل يكفى والامل في بناء ارض مساكن الجبانة ايواء للاسر الاكثر فقرا بمدينة فارسكور وناشدت محافظ دمياط اعتبريها ضم مبادرة حياة كريمة لاسر لا تملك قوت يومها.

وأشارت حنان عثمان- ربة منزل- أنا صممت أن أرسل أبنائي للمدرسة، مهما كانت التكاليف، أنا فكرت أني أبيع محتويات البيت لتاجر الروبابكيا حتى أستطيع شراء الزي المدرسي لأبنائي، حتى يتعلموا ويصبح لهم شأنا في المجتمع، نعم العمارة كانت متهالكة، ومنظرها سيئ ومحزن، لا نستطيع استقبال أحد فيها ولا الحياة بسبب تدني العيش بها حتي تمت الازالة من 4 اعوام خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات.

وتابعت:" أصبح الأمر اننا نعيش حياة بطعم الموت.. لماذا لم تقم سفيرة الانسانية محافظ دمياط بصنع نموذج اخر من عقار ايواء ام العلا المميز في عهد الرئيس السيسي ولم يحدث ذلك منذ اكثر من 50 عاما".

ولفت جلال سليمان -موظف بالمعاش- إلى أنه منذ 4 اعوام ونحن ننتظر بناء ارض مساكن الجبانة وكنا نود أن تقوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضم جمعية الزيت المقامة علي أملاك الدولة ومغلقة منذ 13 عامًا.

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