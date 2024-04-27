كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان

نددت كوريا الشمالية بتقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت فيه بيونج يانج بتنفيذ عمليات قتل تعسفية وغير قانونية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - "أن كوريا الشمالية تدين وترفض بشدة نشر وزارة الخارجية الأمريكية تقارير عن حقوق الإنسان المليئة بالأكاذيب والافتراءات والتحيز والعداء" محذرة الولايات المتحدة بشدة من ضرورة وقف تدخلها غير القانوني في سيادتها وشؤونها الداخلية.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان لديها قائلة "إن المهزلة الأمريكية المتمثلة في إعداد تقارير عن حقوق الإنسان لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهي ليست سوى بيانات أساسية ضرورية لتشويه صورة الدول الأخرى التي تثير استياءها وتبرير تدخلها في شؤونها ومخططاتها الداخلية لإسقاط أنظمتهم الاجتماعية".

وأكدت كوريا الشمالية أنها ستتخذ إجراءات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ردا على استخدام واشنطن لحقوق الإنسان كأداة للاجتياح والسلوك العدائي المناهض لكوريا الشمالية.

الكويت تقدم مساهمة لوكالة (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار

أعلنت دولة الكويت تقديم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 30 مليون دولار فيما جددت مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة - خلال الجلسة الوزارية المفتوحة لمجلس الأمن تحت البند بعنوان (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إن المساهمة الطوعية تأتي من منطلق مسؤولية دولة الكويت الأخلاقية والإنسانية لدعم وكالة (أونروا) مؤكدا استمرارية ومواصلة عمليات الجسر الإغاثي الجوي الكويتي من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني كافة.

وأشار إلى أنه مع تزايد المصاعب التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم يطالب البعض بأن تحد أنشطة الوكالة وأن تنقل مهامها لأماكن أخرى من دون الاستشعار بآثار الأفكار المتطرفة كتلك على أجيال المستقبل وذوي الحاجة للرعاية الصحية .

وتطرق إلى قرار تعليق دول عديدة دعمها لوكالة (أونروا) على إثر مزاعم ادعى بها الاحتلال وتبين لاحقا بطلان فجاعتها مما أدى إلى رجوع تلك الدول عن قرار تعليق مساهمتها الطوعية للوكالة.

وكانت (أونروا) تعرضت لحملة من الاحتلال الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 30 ألفا شاركوا في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي لكن تقرير لجنة تحقيق أممية مستقلة خلص إلى أن الاحتلال لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه بهذا الشأن.

وفي نفس السياق جدد العنزي مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة مستشهدا بقرار الجمعية العامة رقم (3236) الذي يقر بأن تعطى فلسطين الاستقلالية والسيادة الكاملة واعتراف المنظمة بها .. موضحا أن القرار يؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره من دون تدخل خارجي فضلا عن الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.