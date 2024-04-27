وزير الشباب والرياضة يُكرم أبطال البطولة الدولية للفروسية المقامة بمدينة مصر

علي هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية..

د.أشرف صبحي:

- إن إنجازات أبطالنا في رياضة الفروسية تُعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، وهي دليل على ما تتمتع به مصر من مواهب رياضية متميزة

- نعمل فى ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي

- نتطلع إلى مشاركة أبطالنا في البطولات العالمية وتحقيق المزيد من النجاحات لرفع علم مصر خفاقًا في جميع المحافل



قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم أبطال البطولة الدولية للفروسية، والمقامة علي هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي توج فيها اللاعبين المصريين بالمراكز الثلاثة الأولى.

حضر التكريم الدكتور اسماعيل شاكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، اللواء إيهاب لطفي مدير ادارة المدرعات، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي:"إن إنجازات أبطالنا في رياضة الفروسية تُعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وهي دليل على ما تتمتع به مصر من مواهب رياضية متميزة، ونؤكد على دعمنا الكامل لرياضة الفروسية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي."

أشاد وزير الشباب والرياضة بإنجازات اللاعبين المصريين أبطال الفروسية بالبطولة، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الرياضة ورفع مستوى الرياضيين المصريين في جميع المحافل الدولية.

وأكد وزير الرياضة علي العمل فى ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدوليبما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر خفاقاً في جميع المحافل الدولية.



