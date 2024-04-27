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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم.. تعرف عليها

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

 شم النسيم 2024.. أيام قليلة ونستقبل شم النسيم، أو أعياد الربيع، حيث إنه من المقرر أن يحل في يوم السادس من مايو المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

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بداية الاحتفال بشم النسيم: 
 يرجع بداية الاحتفال بشم النسيم إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام، وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية، إذ سُمي بذلك الاسم نسبة للكلمة الفرعونية "شمو"، التي ترمز إلى بعث الحياة عند المصريين القدماء.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم: 
 تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم من دولة لأخرى، ولكن يبقى تناول البيض والفسيخ والرنجة من أهم مظاهر الاحتفال في بعض الدول ولاسيما مصر.

تناول الفسيخ والرنجة: 
 يعتبر شم النسيم من أهم المناسبات التي لها طابع خاص لدى العديد من المصريين منذ عهد الفراعنة، حيث يعد تناول الأسمالك المملحة، منها الفسيخ والرنجة وغيرها، وتلوين البيض، من أبرز العادات والطقوس المصرية، فضلًا عن الخروج إلى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء الربيع في هذا اليوم.
 ولكن يمكن القول، أن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة حتى لا تُسبب لهم مضاعفات خطيرة وتؤدي إلى الوفاة.
 ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة في سطور: 
مرضى ضغط الدم.

- مرضى الحساسية.

- مرضى النقرس.

- كبار السن.
- الحوامل.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- مرضى الكُلى.

- مرضى التهاب الكبد.

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