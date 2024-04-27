أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم السبت:

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24760 جنيهًا

وسجلت أوقية الذهب نحو2300 دولار

وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 17710 جنيهات

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3542 جنيهًا