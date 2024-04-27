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السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم السبت

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت

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أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم السبت


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم السبت:

أسعار الذهب 
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه
وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24760 جنيهًا
وسجلت أوقية الذهب نحو2300 دولار
وسجلت سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 17710 جنيهات
ووصل سعر سبيكة الذهب  وزن 1 جرام نحو 3542 جنيهًا

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