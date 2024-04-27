أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم السبت

أسعار صرف الدولار الأمريكي .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الاهلي المصري نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجاري الدولي نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع