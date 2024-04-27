عاجل
حزب الله: استهداف موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان طقس حار مع سقوط للأمطار.. درجات الحرارة اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة عقربا وطولكرم فجر اليوم منهم أطفال ونساء.. استشهاد ٨ مواطنين في مخيم النصيرات
السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم السبت

الدولار
الدولار

 أسعار صرف الدولار الأمريكي .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.

txt

خالد أبو بكر: الدولار يترنح ويتدهور.. والعجلة بدأت تدور بالاستثمارات القوية (فيديو)

txt

استقالة وزير الطاقة في سيراليون بسبب أزمة الكهرباء


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك  اليوم السبت:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك الاهلي المصري نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجاري الدولي نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر نحو 47.85 للشراء و47.95 للبيع
ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد نحو 47.80 جنيه للشراء و 47.90 جنيه للبيع 

مواد متعلقة

استقرار أسعار العملات العربية في البنك المركزي صباح اليوم

انخفاض سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي

خالد أبو بكر: الدولار يترنح ويتدهور.. والعجلة بدأت تدور بالاستثمارات القوية (فيديو)

أسعار صرف الدولار تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم

أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

آخر تحديثات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية
الجريدة الورقية