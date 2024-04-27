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السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت

العملات
العملات

 أسعار صرف العملات العربية والاجنبية .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والاجنبية بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.

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جاياردو يرفض الهجوم على نجم الاتحاد السعودي لهذا السبب

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الشرطة الفرنسية تفرق مئات المتظاهرين تضامنًا مع فلسطين


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم السبت:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.83 جنيها للشراء، و47.96 للبيع
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.11 جنيه للشراء، و51.26 للبيع
وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 59.46 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع
وسوصل سعر الدينار الكويتي  مقابل الجنيه نحو 155.17 جنيه للشراء، و155.84 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي  مقابل الجنيه نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع

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أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك صباح اليوم السبت

الجريدة الورقية