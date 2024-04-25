نشرة التوك شو.. مصر تحذر من اجتياح رفح ونجاح المقاطعة مستمر

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تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الدولة ليست مسئولة بمفردها عن ارتفاع الأسعار، ولابد من مشاركة المواطن بإيجابية في القضاء على الغلاء، والرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن طلب قبل 5 سنوات، بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، والاستغناء عنها، وطالب الحكومة والتجار بمحاولة ضبط الأسعار.

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خالد أبو بكر عن مقاطعة الأسماك: السيسي طرح الفكرة منذ 5 سنوات



نفى الإعلامي أحمد موسى صحة ما تردد عن إرسال سلع فاسدة من مصر إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن أعداء الوطن هم من يرددون دخول سلع غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي للشعب الفلسطيني.

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أحمد موسى يكشف حقيقة إرسال سلع فاسدة من مصرإلى قطاع غزة (فيديو)



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الإجهاد الحراري مرحلة سابقة لضربة الشمس، ومن أهم أعراضه إفراط كبير للسوائل والأملاح وارتفاع درجات الحرارة، وأحيانًا يصل إلى الإغماء.

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الموجة الحارة.. الصحة توجه تحذيرا عاجلا لهذه الفئة من المواطنين (فيديو)



كشف الناقد الفني أشرف شرف، تفاصيل كتابه دولة عادل إمام، مشيرًا إلى أن عصام إمام شقيق الزعيم دائما ما يؤكد أنه أحد أفراد العائلة، وأضاف الناقد الفني أشرف شرف، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، عبر برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يكن يتوقع أن الزعيم يعرفه

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مؤلف كتاب دولة عادل إمام: "الزعيم كشف لي أسراره بعد منتصف الليل" (فيديو)



قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرر إعادة سيناء بعمل عسكري ثم انتصر في حرب أكتوبر 73 على إسرائيل.

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أحمد موسى: مصر تدعم وتساند القضية الفلسطينية على مدار تاريخها (فيديو)



قال لطفي غيث مدير العمليات بـ الهلال الأحمر المصري، إنه تم استقبال أكثر من 1000 طائرة مساعدات غذائية في مطار العريش، متابعا: ما حدث في مطار العريش العسكري لم يحدث من قبل في تقديم الخدمات اللوجستية.



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الهلال الأحمر المصري: استقبلنا 1000 طائرة مساعدات غذائية في مطار العريش (فيديو)



علق عمرو نبيل مؤسس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين على أزمة تصوير جنازات الفنانين، قائلًا: “يوجد خلط كبير بين المصور الصحفي المحترف وبين ما يعرف باسم صحافة المواطن وبينهم البلوجر ومن يصورون بتليفوناتهم الشخصية”.

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شعبة المصورين بنقابة الصحفيين: تغطية الجنازات ضرورة في العالم أجمع (فيديو)

