ضبط سكر تمويني وزيوت مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بالتعاون مع إدارة بندر أول الفيوم.

خلال ذلك شنت مديرية التموين وبالتعاون مع إدارة تموين بندر أول الفيوم، عدد من الحملات على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية وتجار التموين بدائرة الإدارة.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والإدارة التموينية ببندر أول الفيوم، والجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط 500 كيلو سكر تمويني مدعم بدون فاتورة وذلك بأحد مخابز العيش الفينو، بالإضافة إلى عدم قيام صاحب المخبز بالإعلان عن الأسعار للمخبوزات المعروضة للبيع، كما تمكنت الحملة من ضبط عبوات بلاستيكية معبأة بزيت طعام مجهول المصدر وبدون أي بيانات أو علامات وذلك بداخل أحد المطاعم بناحية بندر الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بنطاق الإدارة.

تكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومطاعم الفول والطعمية بالفيوم

وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحال التجارية للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار، ووضع قوائم الأسعار في مكان ظاهر للمستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.