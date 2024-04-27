مكملات غذائية مفيدة لتشنجات الدورة الشهرية.. أبرزها فيتامين د

آلام الدورة الشهرية هي إحساس بالخفقان أو التشنج في أسفل البطن يحدث عادة قبل وأثناء الدورة الشهرية مباشرة، يختلف مستوى الألم من شخص لآخر، ولكن هناك العديد من الطرق لتقليل الألم أو تخفيفه، بما في ذلك من خلال استخدام المكملات الغذائية.

المغنيسيوم

عند تناوله يوميًا، يمكن للمغنيسيوم أن يمنع تقلصات الدورة الشهرية، يقترح بعض الباحثين أن المغنيسيوم علاج ممتاز لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية لأنه يهدئ الجهاز العصبي ويطبيع عمل الهرمونات المختلفة في الجهاز العصبي المركزي.

أوميجا 3

تعد أوميجا 3 عنصرًا شائعًا في مكملات الدورة الشهرية، وهناك سبب واضح لذلك، ووجدت إحدى الدراسات أن زيت السمك قد يكون أكثر فعالية من الإيبوبروفين في تقليل آلام الدورة الشهرية بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا في تقليل الاكتئاب والقلق وقلة التركيز والانتفاخ المرتبط بتشنجات الدورة الشهرية.

فيتامين د

من خلال التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين د، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية والتشنجات الشديدة خلال الدورة الشهرية.

وأوضح فريق هولاند وباريت: "إن خصائص فيتامين د المضادة للالتهابات تعني أيضًا أنه يمكن أن يخفف من تقلصات الدورة الشهرية وقد تقلل الجرعة العالية من إنتاج البروستاجلاندين، مما سيساعد في تخفيف أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالتشنجات.

ما لا تعرفه عن آلام الدورة الشهرية

تسبب تشنجات الدورة الشهرية آلامًا خافقةً أو ذات تَشنُّجاتٍ في الجُزء السُّفلي من البطن، وتصاب العديد من النساء بتشجنات الطمْث، قبل فترات الحيض مُباشرةً وفي أثنائها.

وفي بعض النساء، يكون الألم مُزعجًا فحسْب، وعند البعض، يُمكن أن تكون تشنجات الدورة الشهرية حادَّةً بما يجعلها تعرقل الأنشطة اليومية لبضعة أيام كلَّ شهر.

يمكن حدوث آلام الدورة الشهرية بسبب الحالات الطبية مثل الأورام اللِّيفية الرحِمية أو الانتِباذ البِطاني الرَّحِمي.

ويُعدُّ علاج السبب الأساسي العنصرَ المهمَّ لتقليل الألم، وتميل تشنجات الطمث التي لا تحدُث بسبب حالة أساسية إلى الانخفاض مع تقدم العمر ويتحسن أثرها بمجرد أن تلد المرأة.

تحدث انقباضات الرحم خلال فترة الحيض لإخراج الدم والخلايا الملتصقة ببطانة الرحم. تُؤدي المواد الشبيهة بالهرمونات (البروستاغلاندين) المسببة للألم والالتهابات إلى حدوث تقلصات عضلات الرحم وترتبط المستويات الأعلى من مواد البروستاغلاندين بتقلصات أكثر حدة خلال فترة الحيض.