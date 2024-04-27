هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت

يبحث بايرن ميونخ عن تحقيق الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



ونجح باير ليفركوزن في تحقيق لقب الدوري الألماني قبل أسابيع من نهاية المسابقة تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت

من المتوقع أن يقود المهاجم الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميتش، داير، دي ليخت، جوريرو.

الوسط: بافلوفيتش، جوريتسكا.

خط الوسط الهجومي: مولر، موسيلا، تيل.

الهجوم: هاري كين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب إليانز آرينا معقل العملاق البفاري.

بينما تُذاع مواجهة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.