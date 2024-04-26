استمرار الموجة 22 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بشمال سيناء

تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجه 22 أزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدوله وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون، وجة الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اتخاذ كافة الاجراءات لحصر وإزالة كافة المباني الخارجة عن القانون .



وعليه أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتشكيل فريق عمل من الأدارات المعنيه وذلك لحصر وأزالة التعديات حسب ماورد من حصر علي أملاك الدوله والبناء بدون ترخيص .



وأستمر تنفيذ الموجة 22 وأزالة التعديات بدائرة قسم ثالث ورابع العريش برئاسة رئيس المدينة مدعومة بقوة أمنية للتأمين من مديرية الأمن وقسم ثالث ورابع وبحضور كلا من مدير الأداره الهندسية ومهندس التنظيم ومهندس الحي وأقسام الأشغالات والأناره والمتابعه بالمجلس حيث تم تنفيذ 15 حاله أزاله بدائره قسم ثالث ورابعة وتتوالي اعمال اللجنة .

واشارة رئيس مركز ومدينة العريش انة تم تكليف كافة رؤساء القرى بالمرور يوميا وعمل حصر للمخالفات وعرض التقرير على الوزير المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.