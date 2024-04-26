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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مازيمبي لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن السنغالي لامين ندياي ، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي ، تشكيل فريقه لخوض لقاء الأهلي مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل مازيمبي مع الأهلي يوم السبت الماضي بالكونغو الديمقراطية في مباراة الذهاب.

وضمت تشكيلة مازيمبي كلاً من:

حراسة المرمى: أليو فاتي.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا – جونسون آتيبا – أوسكار كوبيه - إرنست ليزولو.

خط الوسط: سوزي زيمانجا – جلودي ليكونزا – ماجلاوير نتامبوي – بواز نجالمومي.

خط الهجوم: فيليبي كوينزمبي – جويل بيا.

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