اقرأ غدا بالوفد.. جهود مصرية شاقة لإجهاض مخطط اجتياح رفح الفلسطينية
نشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"جهود مصرية شاقة لإجهاض مخطط اجتياح رفح الفلسطينية".
و يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
برعاية الدكتور عبدالسند يمامة:"تحديات الأمن القومي المصري" في محاضرة بمعهد الوفد للدراسات بمناسبة تحرير سيتاء
استقالة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية احتجاجا على استمرار الحرب الغسرائيلية
د. وجدي زين الدين يكتب :شكرا العرجاني.. وقبائل سيناء وطنيون حتى النخاع
مطار العريش خلية نحل لنقل المساعدات إلى غزة
تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني: تطوير خدمات صحة المرآة بالتعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف