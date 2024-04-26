الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. جهود مصرية شاقة لإجهاض مخطط اجتياح رفح الفلسطينية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

نشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"جهود مصرية شاقة لإجهاض مخطط اجتياح رفح الفلسطينية".

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جنرالات إسرائيليين سابقين: الهجوم على رفح الفلسطينية خطأ كبير وكمين ينتهي بهزيمة الجيش

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دخول 90 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبري رفح وكرم أبوسالم بشمال سيناء

و يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

برعاية الدكتور عبدالسند يمامة:"تحديات الأمن القومي المصري" في محاضرة بمعهد الوفد للدراسات بمناسبة تحرير سيتاء

استقالة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية احتجاجا على استمرار الحرب الغسرائيلية 

د. وجدي زين الدين يكتب :شكرا العرجاني.. وقبائل سيناء وطنيون حتى النخاع 

مطار العريش خلية نحل لنقل المساعدات إلى غزة

تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني: تطوير خدمات صحة المرآة بالتعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف 

 

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الجريدة الورقية