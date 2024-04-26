اقرأ غدا بالوفد.. جهود مصرية شاقة لإجهاض مخطط اجتياح رفح الفلسطينية

نشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"جهود مصرية شاقة لإجهاض مخطط اجتياح رفح الفلسطينية".

و يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

برعاية الدكتور عبدالسند يمامة:"تحديات الأمن القومي المصري" في محاضرة بمعهد الوفد للدراسات بمناسبة تحرير سيتاء

استقالة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية احتجاجا على استمرار الحرب الغسرائيلية

د. وجدي زين الدين يكتب :شكرا العرجاني.. وقبائل سيناء وطنيون حتى النخاع

مطار العريش خلية نحل لنقل المساعدات إلى غزة

تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني: تطوير خدمات صحة المرآة بالتعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف