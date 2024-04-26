دخول 90 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبري رفح وكرم أبوسالم بشمال سيناء

أكدت هيئة المعابر الفلسطينية وصول 90 شاحنة مساعدات إغاثية محملة بالمواد الغذائية وشاحنات الوقود والغاز لقطاع غزة قادمة من محافظة شمال سيناء عبر معبري رفح وكرم ابوسالم



كما أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية في بيان أن معبر رفح البري من الجانب المصري عبر من خلاله 21 شاحنة مساعدات ومحروقات عبارة عن 4 شاحنات غاز وشاحنتين سولار بالإضافة إلى شاحنات المساعدات الإغاثية التي تحمل الخيام والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.



وأضاف مصدر مسؤول في شمال سيناء، أنه عبر من خلال معبر كرم أبو سالم 69 شاحنة عبارة عن 66 شاحنة مساعدات ومواد غذائية وخيام وملابس ومفارش وادوية ومستلزمات طبية بالإضافة إلى شاحنتين قطاع خاص بإجمالي عدد شاحنات عبر المعبرين 90 شاحنة.



وأشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن

العدوان الإسرائيلي على غزة



يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.

وفي سياق متصل، استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء ، امس الخميس، 1134 فردا من الجانبين المصري والفلسطيني.

وأشار مصدر في معبر رفح البري، إلى استقبال 990 فردًا قادمين من قطاع غزة، منهم 840 مواطنا و3 جرحى و34 مريضا و75 مرافقا، وفرد هيئة إغاثة أطفال فلسطين و2 من مؤسسة ميرسي إندونيسيا و4 من هيئة إنقاد الطفل و2 من هيئة يو كي ميد، و1 من مؤسسة قلوبال و12 من وفد UN و4 من مؤسسة هيل فلسطين و1 من جمعية العون الطبي و11 من الجسر الفلسطينى الأمريكي.



وأوضح المصدر أن 144 فردًا غادروا الأراضي المصرية في طريقهم إلى قطاع غزة منهم 102 فلسطيني وحالة وفاة و4 من الصليب الأحمر و14 من وفد للأمم المتحدة و5 من هيئة إنقاذ الطفل، و1 من المؤسسة الكاثوليكية، و1 من مؤسسة who و2 من مؤسسة wsn، و1 من مؤسسة mad و3 من مؤسسة phs.

يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضى الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى قطاع غزة.