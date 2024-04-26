تزايد أعداد الناخبين بلجنة أسنان الشرقية

توافد عدد كبير من أطباء الأسنان على لجنة الانتخابات بالشرقية، حيث بدأت منافسة قوية بين كل من الدكتور إيهاب هيكل ومحمد بدوى لمقعد النقيب.

وأكد عدد من الأطباء أن المنافسة هذا العام قوية ومتوقع أن تزيد الأعداد عن السنوات السابقة خاصة وكانت هناك حرب كلامية بين هيكل النقيب الحالى وبدوى عضو المجلس المرشح لمقعد النقيب بسبب مديونية شركة الحلول الرقمية.

وتصدرت أزمة البنج حديث الأطباء أثناء عمليات التصويت بسبب ارتفاع سعر البنج بنسبة ٦٠%.

ويذكر أن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، أكدت أنها تعمل على تجهيز وإعداد مقرات التصويت على مستوى الجمهورية، وتخصيص مقر للتصويت في كل نقابة فرعية، بإجمالي 27 لجنة بالمحافظات، بالإضافة إلى طباعة استمارات التصويت وتوزيعها.

وأوضحت، أن اللجنة تواصلت مع مجلس الدولة بشأن التنسيق للإشراف القضائي على إجراءات الاقتراع يوم 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.





