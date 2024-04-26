انطلاق حملات مكثفة لمجابهة انتشار الحشرات الطائرة بالشرقية

أطلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ خطة مواجهة انتشار الناموس والبعوض والذباب، تزامنًا مع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وذلك باستخدام سيارة رش المبيدات للقضاء على هذه الحشرات حفاظًاً على صحة المواطنين.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات الصحية، بتكثيف الحملات اليومية لرش البعوض والناموس، خاصة بالمناطق التي يوجد بها تجمعات ومقالب القمامة، مشدداً على رفع تراكمات القمامة أول بأول ونقلها إلى المقالب العمومية خارج الكتلة السكنية للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي.

وانطلقت سيارات رش المبيدات باستخدام جهاز التيفا لتجوب شوارع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك لتنفيذ خطة الــقـــضـــاء على الحشرات الطائرة من البعوض والناموس، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

وفي سياق متصل، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين منذ أول أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٩١٢ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ١٧٧ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ١١ طن و ٤٦٨ كجم أغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ١٥ طن و ٢٣٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٤٧٨ عينة أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٧١٨ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت أيضا خلال الأيام الـ ١٤ الماضية باستخراج ١٢٦١ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، واستصدار عدد ٤٥٩ شهادة إشراف صحي للمنتجات الغذائية، وعدد ٢١٩ شهادة سعة تخزينية خلال تلك الفترة، مؤكداً استمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين.

وقدم وكيل الوزارة أيضاً الشكر لمراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.