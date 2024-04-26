الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة..

انطلاق فعاليات ملتقى توظيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، أطلقت كلية سياسية واقتصاد بجامعة القاهرة " ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الرابع والعشرين "  لطلاب الكلية، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وقد شاركت الوزارة بمبادرتي "توظيف مصر  "و"طور وغير " بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر .

يأتى تنفيذ ملتقيات " توظيف مصر " بالجامعات في اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، وتوفير فرص عمل لائق لمواجهة البطالة والتحديات التي يوجهها الشباب في عملية التوظيف، خصوصاً مع زيادة التوجه العام نحو التحول الرقمي، حيث تعمل المبادرة على تقديم فرصة عمل لائقة للجميع في جميع القطاعات، وتقديم جميع خدمات التوظيف بشكل مجاني، وتعزيز عملية التواصل بين أصحاب الأعمال وجميع الباحثين عن عمل بشكل عادل وشامل في جميع محافظات مصر.


 

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