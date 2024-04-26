تعليم الفيوم يحصد 11 مركز  في مسابقة التفوق الكشفي على مستوى الجمهورية.

حققت مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم 11 مركز على مستوى الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وإشراف هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية والقائد خالد جمعه علي مسئول الكشافة المركزي ، والقائد محمد مرسي رئيس جمعية الكشافة بالفيوم .

وقد فازت مدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان بأبشواي بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (مرحلة البراعم عام) , وفازت مدرسة زهراء الأندلس الخاصة بغرب الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (مرحلة البراعم خاص) , وفازت مدرسة سنرو الابتدائية بأبشواي بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية (مرحلة الاشبال عام) , وفازت مدرسة زهراء الاندلس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (أشبال خاص).

الفيوم تفوز فى المبادرات

كما فازت مدرسة سنرو الاعدادية بأبشواي بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (كشافة عام) , وفازت المدرسة الاسلامية الخاصة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية (كشافة خاص) , وفازت مدرسة الرواد بالمركز الاول على مستوى الجمهورية (كشافة دمج) , وفازت مدرسة النور للمكفوفين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية (مرحلة المكفوفين وضعاف البصر).

وفازت محافظة الفيوم على المستوى الأول الترتيب الرابع فى المبادرات. وحصلت المحافظة الفيوم على الترتيب السادس فى الدرع العام, و فازت مدرسة الاسلامية الخاصة بالمركز الثانى فى مسابقة المجلة الإلكترونية.

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