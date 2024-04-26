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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مسابقة أفضل مقرر إلكتروني

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفائزين في مسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة Thinqi. 

التعليم العالي: توفير فرص تعليمية بأفضل المعايير الدولية للطلاب المصريين

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع نائب رئيس جامعة لندن

وأطلقت مسابقة أفضل مقرر إلكتروني جامعة بنها في ديسمبر 2023، في إطار خطة الجامعة لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم الهجين.

وثمن وزير التعليم العالي مبادرة جامعة بنها؛ لإطلاق هذه المسابقة؛ كخطوة رائعة لدعم التعليم الإلكتروني والتعلم الهجين في مصر؛ بهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس على ابتكار وتطوير مقررات إلكترونية مميزة تلبي احتياجات الطلاب وتسهم في إثراء تجربتهم التعليمية.

التعليم العالي: توفير محتوى تعليمي غني

وأعربت الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، عن سعادتها بالفائزين في هذه المسابقة المميزة، التي تساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير محتوى تعليمي غني ومتنوع للطلاب.

وأشارت مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، إلى أن منصة (Thinqi) هي منصة تعليمية تتيح لأعضاء هيئة التدريس وضع المقررات الإلكترونية للطلاب بصورة تفاعلية، في إطار تنفيذ اتفاقية نظام إدارة التعلم  (Thinqi)بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري؛ لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري في دعم المقررات الدراسية، بجانب توحيد نظام إدارة التعلم بين الجامعات الحكومية مع الحصول على إحصائيات عامة عن مدى استخدام التكنولوجيا في التعليم، والاستفادة من أدوات التأليف والفصول الافتراضية والمحتوى الكثيف ببنك المعرفة المصري والاختبارات الإلكترونية.

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